Экс-аналитик разведки корпуса морской пехоты США заявил, что город занимает особое место в сердце любого человека, который любит историю России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва занимает особое место в сердце любого человека, который любит историю России и ценит ее культуру. Об этом ТАСС сказал экс-аналитик разведки корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку, член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного "Клуба народного единства" Скотт Риттер.

"Этот город (Москва - прим. ТАСС) красив, это русский город. И у него есть русская история. И как для человека, любящего русскую историю, ценящего русскую культуру, Москва занимает особое место в моем сердце", - сказал он.

Он добавил, что первый раз приехал в Москву в 1980-х годах. Затем он регулярно бывал в Москве в течение последующих двух лет перестройки и видел, как город деградирует. А потом он вернулся сюда спустя 30 лет и был восхищен. "Москва полностью преобразилась. Это современный город. В нем есть все и еще больше, чем в западных городах", - поделился он впечатлениями.

Риттер приехал в Москву для участия в медиафоруме "Битва за правду" "Клуба народного единства", который пройдет на площадке ТАСС с 12 по 15 августа. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится в ТАСС 12 августа в 16:00.