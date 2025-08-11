Премьер-министр Индии подчеркнул, что Нью-Дели "по-прежнему готов вносить посильный вклад в этом направлении"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого глава индийского правительства заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

"Я изложил последовательную позицию Индии относительно необходимости скорейшего и мирного урегулирования конфликта", - написал Моди в Х по итогам разговора с Зеленским.

Глава индийского правительства подчеркнул, что Нью-Дели "по-прежнему готов вносить посильный вклад в этом направлении".