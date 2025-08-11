Капитан, старший помощник и второй помощник не признали вину

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура Финляндии предъявила обвинения трем членам экипажа нефтяного танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, старшему помощнику и второму помощнику капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в умышленном причинении ущерба в особо крупных размерах и умышленном нарушении коммуникационных [систем]", - указано в заявлении. Отмечается, что обвиняемые не признали свою вину. Они заявляют, что этот вопрос находится вне юрисдикции Финляндии, поскольку кабель был поврежден за пределами ее территориальных вод.

Обвинительное заключение было передано в окружной суд Хельсинки, который назначит дату слушаний, уточнили в прокуратуре.

25 декабря 2024 года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между Финляндией и Эстонией. 2 марта финские власти сняли арест с танкера Eagle S.