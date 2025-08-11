МИД Азербайджана: странам ОБСЕ направили проект о закрытии Минского процесса

В нем содержится призыв поддержать необходимые процедуры для принятия этого решения

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Проект решения Совета министров ОБСЕ о закрытии Минского процесса распространен среди стран - членов организации. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана.

"В связи с совместным обращением министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому на Минской конференции, и Группы планирования высокого уровня) проект решения Совета министров ОБСЕ о закрытии [процесса] был распространен сегодня среди государств - участников ОБСЕ с призывом поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения", - говорится в сообщении.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян во время трехстороннего саммита с США подписали обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Минский процесс ОБСЕ был запущен в 1992 году для урегулирования конфликта, его основным элементом стала Минская группа, сопредседателями которой выступали Россия, США и Франция.