На основании обращения ЦИК министерство требует признать четыре политические партии правопреемниками партии "Шор"

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии намерено через суд распустить партии блока "Победа", обвинив их в связях с распущенной ранее партией "Шор".

"Министерство юстиции подало сегодня в Апелляционную палату исковое заявление против партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". На основании обращения Центральной избирательной комиссии министерство юстиции требует признать эти четыре политические партии правопреемниками партии "Шор" и распустить их", - информирует пресс-служба министерства.