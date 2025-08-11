Премьер-министр Армении дал положительную оценку деятельности республики по примирению Еревана и Баку

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проинформировал его о некоторых деталях переговорного процесса с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

"Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами", - говорится в сообщении. Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана, а также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве, указали в пресс-службе.

В свою очередь Токаев, как сообщила пресс-служба казахстанского президента, поздравил Пашиняна с подписанием декларации об установлении мира с Азербайджаном. Он отметил "качества Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.