Лидер Демократической народной партии попросил Сербию отправить российские вертолеты Ка-32 или предложил ждать, пока Североатлантический альянс "пришлет левый сапог 36-го размера и надувную куклу, как во время наводнения 2010 года"

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Депутат черногорской Скупщины (парламента), лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич иронично высказался по поводу возможной помощи НАТО в тушении пожаров в стране. Политик заявил, что вместо этого Черногории стоит обратиться к Сербии, которая, как сообщает издание "Вечерне новости", уже согласовала отправку российских вертолетов Ка-32 для борьбы с огнем.

"Надеюсь, что нам не будет возражать [докладчик Европейского парламента по Сербии] Тонино Пицула <...> и они (европейские чиновники - прим. ТАСС) не заблокируют поэтапный процесс [переговоров о вступлении в ЕС], если мы попросим Сербию помочь нам в тушении пожаров и прислать самый современный российский вертолет "Камов". Или же будем ждать, пока НАТО пришлет нам левый сапог 36-го размера и надувную куклу, как во время наводнения 2010 года", - отметил Кнежевич в X.

Как сообщает издание "Вечерне новости", Сербия приняла решение направить в Черногорию вертолеты Ка-32 для помощи в ликвидации крупных очагов возгорания. В республике зафиксированы пожары в нескольких регионах, где из-за приближения огня к жилым домам уже были эвакуированы несколько семей.