Полиция столицы будет переведена "под прямое федеральное управление", заявил президент США

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что полиция американской столицы будет переведена "под прямое федеральное управление". "Кроме того, я распорядился о переброске Нацгвардии для восстановления закона и порядка и [поддержания] общественной безопасности в Вашингтоне. Им [бойцам] будет разрешено выполнять свои обязанности как полагается", - заявил американский лидер.

Ранее Трамп отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Хозяин Белого дома выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за уличные нападения, в том числе подростков.

Газета The Washington Post 10 августа отмечала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило до 120 своих сотрудников на помощь полиции Вашингтона в борьбе с криминалом. По данным издания, к таким задачам привлекаются в том числе агенты контрразведки и сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией.