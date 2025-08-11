Эрдоган: Турция продолжит усилия по скорейшему урегулированию в Газе

Президент республики заявил, что Анкара не позволит Израилю ввергнуть регион в большую катастрофу

СТАМБУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Турция продолжит усилия, направленные на скорейшее урегулирование в секторе Газа и доставку в регион гуманитарной помощи. Об этом заявил президент республики Тайип реджеп Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров в Анкаре, которое состоялось под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы мобилизовали все возможности нашего государства, весь наш дипломатический потенциал, чтобы стать лучом надежды для Газы. Мы не позволим [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и его банде убийц в угоду продлению своей политической карьеры ввергнуть наш регион в еще большую катастрофу. Мы делаем все необходимое, чтобы остановить жестокость в Газе и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи нашим братьям и сестрам, страдающим от голода", - сказал Эрдоган, в очередной раз назвав Израиль террористическим государством.

Власти Турции ранее заявляли о неприемлемости планов Израиля по полной оккупации Газы, о намерении продолжить дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня в регионе и необходимости решения палестинской проблемы на двухгосударственной основе.

Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.