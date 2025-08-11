Будапешт заинтересован в успехе саммита 15 августа на Аляске, заявил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 11 августа. /ТАСС/. Венгрия заверила Россию, что сделает все возможное, чтобы не допустить попыток Евросоюза помешать успеху встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора по телефону с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

"Сегодня днем мы обсудили по телефону с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым международные политические условия, предшествующие саммиту", - отметил глава МИД.

"Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем все возможное, чтобы помешать усилиям Брюсселя сорвать и затруднить проведение саммита", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы всегда выступали за прекращение огня, мирные переговоры и сохранение дипломатических каналов открытыми, даже когда подвергались несправедливым нападкам со стороны европейских и бывших американских политических лидеров. С сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и помешать успеху встречи Трампа и Путина", - заявил министр.

Он подтвердил, что правительство Венгрии убеждено в невозможности разрешения украинского конфликта на поле боя. По его мнению, урегулирование может быть найдено только "за столом переговоров и, скорее всего, будет достигнуто путем американо-российского соглашения". "Поэтому Венгрия приветствует встречу президентов США и России и с нетерпением ожидает ее", - заверил Сийярто.