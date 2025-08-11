Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская в качестве обоснования назвала необходимость привести положения закона "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская считает необходимым исключить русский из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. Это предложение изложено на странице пресс-службы омбудсмена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Русскому не нужна наша защита", - считает Ивановская.

Она в качестве обоснования такого шага назвала необходимость привести положения закона "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии. Омбудсмен в письме премьер-министру утверждала, что из-за некорректного перевода хартии РФ длительное время обвиняет Украину в несоблюдении международных обязательств.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными. Еще в июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес вердикт о том, что "русских как отдельной национальной группы в стране не существует" и они не имеют права "на юридическую защиту как этническая или языковая единица", поскольку являются "политическим конструктом".

На Украине с 2019 года действует закон о госязыке. В соответствии с ним русский язык, который в ходе единственной за годы независимости переписи 2001 года назвали родным 29,6% населения страны, должен исчезнуть из всех сфер общественной жизни. С 2021 года за нарушения закона действуют штрафы, с 2024 года - наказания за "публичное унижение или оскорбление госязыка", а попытки установления многоязычия приравниваются в законе к действиям, направленным на свержение конституционного строя.