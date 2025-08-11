Глава фракции Бундестага поддержал решение Мерца по Израилю

Расширение военных действий в Газе грозит усугубить страдания мирного населения, отметил председатель фракции ХДС/ ХСС Йенс Шпан

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Председатель фракции ХДС/ ХСС в Бундестаге (парламенте ФРГ) Йенс Шпан выступил в поддержку решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые могут быть применены в секторе Газа, несмотря на резкую критику данного шага как со стороны однопартийцев Мерца, так и партии ХСС.

"Право Израиля на существование и его безопасность являются и остаются парадигмой государственной политики Германии", - отметил Шпан на видео, размещенном в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Особые отношения между двумя странами, как считает политик, позволяют открыто говорить друг с другом в сложных ситуациях и мириться с расхождениями во мнениях.

В то же время Шпан предупредил, что решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа грозит усугубить страдания мирного населения. "Все это привело канцлера и правительство ФРГ после колебаний к обоснованному решению приостановить поставки оружия Израилю, которое может быть использовано в секторе Газа, до дальнейшего уведомления", - констатировал он. "Мы делаем все возможное, чтобы германо-израильские отношения оставались неизменными, чтобы Германия могла как можно скорее возобновить поставки и чтобы был придан новый импульс мирному развитию на Ближнем Востоке", - резюмировал политик.

В свою очередь, правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер, заметил, что освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, должно быть приоритетом. "Флаг Израиля будет развеваться перед Красной ратушей (мэрия - прим. ТАСС) в Берлине до тех пор, пока последний заложник не вернется домой", - сказал он. Вместе с тем Вегнер подчеркнул, что необходимо обеспечить доставку гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. "Только когда террористическая организация ХАМАС будет окончательно остановлена, появится шанс на мир в регионе", - заключил политик.

8 августа Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Этот шаг он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". До этого военно-политический кабинет еврейского государства одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.