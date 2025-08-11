Эксперт Барросо: Трампу нужна встреча с Путиным, чтобы повысить свой престиж

Профессор Гаванского университета отметил, что президент США не достиг абсолютно ничего из того, что обещал

ГАВАНА, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заинтересован во встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, так как американскому лидеру необходимо повысить свой пошатнувшийся престиж как в своей стране, так и за ее пределами. Такое мнение высказал в комментарии корреспонденту ТАСС профессор Гаванского университета, доктор исторических наук Оскар Вильяр Барросо.

"Трамп сейчас нуждается в том, чтобы немного легитимизироваться, - отметил эксперт. - Он не достиг абсолютно ничего из того, что обещал, и у него серьезные проблемы". Также Вильяр Барросо отметил, что американский лидер испытывает сложности с союзниками. "Ему срочно нужна встреча с Владимиром Путиным - политической фигурой, которая сосредотачивает в себе много легитимности, - подчеркнул профессор ведущего вуза Кубы. - Президента РФ уважают на международном уровне. И Путин всегда был серьезным, ответственным политиком, в отличие от господина Трампа".

Вильяр Барросо высказал мнение, что президенту РФ эта встреча нужна для того, чтобы снова заявить о требованиях Москвы, необходимых для того, чтобы "завершить войну, которую ведет весь коллективный Запад под руководством США против России на украинской территории".

"В целом, я не думаю, что от этой встречи можно многого ожидать", - подчеркнул эксперт.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.