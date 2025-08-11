Замглавы норвежского МИД Андреас Моцфельдт Кравик назвал действия Израиля в секторе Газа неприемлемыми

ДОХА, 11 августа. /ТАСС/. Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в королевство. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил замглавы норвежского МИД Андреас Моцфельдт Кравик.

"Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам", - отметил дипломат, говоря о ситуации в палестинском анклаве. Он подчеркнул, что правительство Норвегии осведомлено о решении МУС об аресте Нетаньяху и "выполнит этот ордер, если он (премьер Израиля - прим. ТАСС) вступит на норвежскую землю". Кравик напомнил, что королевство совместно с рядом других стран ввело санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.