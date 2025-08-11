Источники газеты сообщают, что Владимир Зеленский смягчил свою позицию перед российско-американским саммитом

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Украина может отказаться от потерянных территорий для прекращения боевых действий и в целях получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. Как сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, Владимир Зеленский смягчил позицию в преддверии российского-американского саммита.

По ее данным, украинские власти готовы заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом в Киеве не хотят уступать территории, которые находятся под ее контролем в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как уточнила газета, европейские чиновники считают, что у Зеленского "есть возможность действовать в интересах растущего числа [украинских] избирателей, готовых согласиться на территориальные уступки Москве в обмен на прекращение" боевых действий. С точки зрения издания, Зеленскому "придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума".

Согласно публикации, в обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить "надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО".

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.