Остальные положения соглашения останутся без изменений, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.

"Я только что подписал указ, продлевающий приостановку пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения остаются без изменений. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - написал он на своей странице в Truth Social.

Как указывается в документе, распространенном пресс-службой Белого дома, "эта мера необходима для содействия продуктивным переговорам с Китаем по вопросам устранения торгового дисбаланса, недобросовестных торговых практик, а также расширения доступа на рынок [КНР] для американского экспорта".

"Таким образом, Соединенные Штаты сохраняют приостановку повышенных тарифов на импорт из Китая <…> до 10 ноября 2025 года", - указывается в заявлении.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истекал 12 августа. По итогам переговоров в Стокгольме 28-29 июля китайские переговорщики заявили, что соглашение об очередном продлении паузы достигнуто, однако министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что все условия сначала должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом.