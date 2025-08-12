Президент Венесуэлы подчеркнул, что Россия стойко выдержала санкции

КАРАКАС, 12 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил введение санкций против независимых государств и заявил, что Россия и российский лидер Владимир Путин одержали победу на экономическом, военном, политическом и дипломатическом фронтах.

"Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу", - сказал президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. Глава государства подчеркнул, что "Россия и Путин одержали победу в экономической, вооруженной, политической и дипломатической войне".