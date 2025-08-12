Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США напомнил, что Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики "являются частью России по Конституции"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стратегически неизбежно, что Украина потеряет территории, а Владимиру Зеленскому следует задуматься о своем будущем, поскольку он нежизнеспособен как глава государства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Глядя на это (происходящее - прим. ТАСС) стратегически - да, это неизбежно, что Украина потеряет территории. Вопрос лишь в том, сколько жизней будет потеряно для достижения этого исхода". - сказал он. Он напомнил, что Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики "являются частью России по Конституции".

По мнению Риттера, Зеленскому необходимо "задуматься о своем будущем и о том, что он нежизнеспособен как будущий лидер Украины". "Так что продолжать эту борьбу - вы (Зеленский - прим. ТАСС) не приносите пользы Украине. Вы будете стоить Украине жизней, инфраструктуры. Ради чего? Ради эго? Если Зеленский - истинный лидер украинцев, ему нужно ставить украинский народ на первое место", - добавил эксперт.

Риттер приехал в российскую столицу для участия в медиафоруме "Битва за правду" Международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС с 12 по 15 августа. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится в ТАСС 12 августа в 16:00.