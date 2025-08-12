Китай также примет необходимые меры для приостановки или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов в соответствии с достигнутыми в Женеве договоренностями, сообщило Минкоммерции страны

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китай продлевает на 90 дней отсрочку таможенного тарифа в размере 24% на импорт американской продукции. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"С 12 августа 2025 года реализация 24% тарифа вновь будет отложена на 90 дней, при этом сохранит действие взимаемая на эти товары 10% пошлина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Китай также примет необходимые меры для приостановки или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов в соответствии с достигнутыми в Женеве договоренностями.

11 августа об отсрочке на 90 дней введения пошлин в отношении Китая объявил президент США Дональд Трамп.

По итогам переговоров США и КНР в Женеве 10-11 мая было объявлено о взаимном снижении пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР) на 90 дней. Этот срок истек 12 августа. По итогам переговоров в Стокгольме 28-29 июля китайские переговорщики заявили, что соглашение об очередной отсрочке достигнуто, однако министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что все условия сначала должны быть одобрены президентом Дональдом Трампом.