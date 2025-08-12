Это связано с рейдами ТЦК, объяснил Михаил Мелкус

БЕЛГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Мужчины, проживающие в маленьких городах Украины, практически не появляются на улице из-за патрулей территориального центра комплектования и всеобщей мобилизации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Мелкус.

"Жизнь хуже стала. Во-первых, с работой стало тяжело, людей с улицы забирают. Выйти на работу, чтоб семью прокормить, - это тоже был риск, а сидеть дома - не вариант. Ты вышел на работу - тебя забрали в армию. <...> В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут", - сказал военнослужащий.

Пленный назвал текущую ситуацию на Украине беспределом, подчеркнув, что люди устали от войны и хотят мирной жизни. По его словам, складывается впечатление, что власть намеренно стремится уничтожить большую часть мужского населения, чтобы предотвратить возможное восстание. "А кому восставать? Женщинам? Людям просто надоело это все", - заявил он.