Лидеры государств обсудят развитие военного союза между Сеулом и Вашингтоном

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён посетит США с трехдневным визитом, двусторонний саммит состоится 25 августа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель администрации южнокорейского лидера Кан Ю Чжон.

Поездка запланирована на 24-26 августа. "Лидеры двух государств обсудят предложения по развитию военного союза Республики Корея и США до всеобъемлющего стратегического союза, направленного на будущее, реагируя на изменения обстановки в мировой безопасности и экономике", - сказала официальный представитель. Ли Чжэ Мёна будет сопровождать первая леди.

По словам Кан Ю Чжон, разговор также коснется сотрудничества в целях "строительства мира на Корейском полуострове и достижения денуклеаризации". "Консультации затронут предложения по укреплению сотрудничества в сфере экономической безопасности, включая ключевые минералы, передовые технологии, кооперацию в промышленной сфере, в том числе в производстве аккумуляторов, кораблей и полупроводников на основе соглашения о пошлинах", - добавила Кан Ю Чжон.

В администрации рассказали, что поездка Ли Чжэ Мёна в Японию пока не согласована и находится на рассмотрении.

В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей по пошлинам, в рамках которых Вашингтон начал взимать с южнокорейских товаров таможенные сборы в 15%, несмотря на то что между странами заключено соглашение о свободной торговле. В апреле президент США Дональд Трамп пригрозил введением 25-процентных ставок. Взамен на более низкие тарифы Южная Корея обещала инвестировать в США $350 млрд, а также закупить у американских компаний энергоресурсы на $100 млрд.