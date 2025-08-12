В Пхеньяне назвали недопустимыми попытки изменить территориальную принадлежность палестинского анклава и состав его населения

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. МИД КНДР осудил Израиль за план по взятию под контроль всей территории города Газа и потребовал уйти из сектора Газа. Заявление официального представителя МИД КНДР приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Решение" израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины", - сказал дипломат. В Пхеньяне назвали недопустимыми "односторонние попытки изменить территориальную принадлежность сектора Газа и [состав] его населения".

"Мы настоятельно требуем от Израиля немедленно прекратить противоправное вооруженное нападение на палестинцев и полностью уйти из сектора Газа", - заявил официальный представитель МИД КНДР.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.