Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира, хотя "надежды на украинскую победу нет"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Планируемая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом является не последним шансом для Владимира Зеленского, а последним шансом для Украины на выживание в качестве государства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я думаю, что пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Выживет ли Украина как современное национальное государство? Какова судьба Украины?" - задался вопросом эксперт.

Он отметил, что Зеленский не хочет мира, но при этом "надежды на украинскую победу нет". По его оценке, в случае продолжения конфликта Киев может утратить еще больше территорий.

"Это последний шанс Украины выжить как государство", - подчеркнул собеседник агентства. "Если эта война будет продолжаться, нельзя предсказать будущее, но можно разумно предположить, что Украина в ее нынешнем виде существовать не будет", - добавил он.

Риттер приехал в российскую столицу для участия в медиафоруме "Битва за правду" Международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС с 12 по 15 августа. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится в ТАСС 12 августа в 16:00.