Прежде подобные контракты были запрещены из-за ограничений на оружейный бизнес, действовавших в азиатской стране, напомнило издание

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Выбор Австралией компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в качестве предпочтительного поставщика 11 новейших ракетных фрегатов класса Mogami стал большим шагом в попытках Японии стать крупным экспортером оружия в период роста региональной напряженности. Такое мнение выразила британская газета Financial Times, которая напоминает, что прежде подобные контракты были фактически запрещены из-за действовавших в Японии жестких ограничений на торговлю оружием.

По данным издания, сделка общей стоимостью более $6,4 млрд, которую Токио и Канберра намерены окончательно согласовать в начале 2026 года, станет "первой со времен Второй мировой войны международной продажей полноценной японской оборонной платформы с боевым потенциалом и моделью экспорта боевых кораблей, ракет и радиолокационных систем в будущем". Аналитики предупреждают, что Токио необходимо нарастить производственные мощности и число специалистов, чтобы "предложить реальную альтернативу поставщикам оборонной продукции из США, Европы и Южной Кореи".

"Эта сделка - крупный прорыв для Японии", - сказал изданию старший научный сотрудник исследовательского центра Asia Pacific Initiative & Institute of Geoeconomics Хирохито Оги. По оценке эксперта, "международный рынок вооружений характеризуется нехваткой предложения". "США не могут удовлетворить все потребности союзников в оружии", - добавил Оги.

Согласование сделки проходит на фоне резкого роста военных расходов в мире, связанного с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, и наращивания вооруженных сил союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, говорится в публикации.

Выбор Канберры

В начале августа вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что MHI получила приоритетное право на поставку ВМС 11 фрегатов. Первые три из них будут закуплены в Японии, а остальные предполагается построить в Австралии на основе технологического сотрудничества двух стран. Контракт рассчитан на 10 лет.

На последнем этапе тендера Mitsubishi Heavy Industries соревновалась с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems. Германские фрегаты примерно на 20% дешевле японских, однако в Австралии пришли к выводу, что вторые более современные, труднее обнаруживаются радиолокационными системами, обладают большей боевой мощью и легче адаптируются к установке дополнительных вооружений и систем. Экипаж Mogami достигает 90 человек по сравнению со 120 у немецких фрегатов.