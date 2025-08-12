В заявлении говорится о поддержке усилий президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Евросоюза по украинскому урегулированию, в котором они, помимо прочего, поддержали политику Киева по евроинтеграции.

"Венгрия не присоединялась к этому заявлению", - говорится в примечании к совместному заявлению, опубликованному на сайте Европейского совета.

Заявление подписали 26 лидеров стран ЕС. В нем говорится о поддержке усилий президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В частности, европейские лидеры подчеркнули, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины". Также они отметили готовность продолжать санкционную политику в отношении России.