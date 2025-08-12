Глава Пентагона также уточнил, что подразделения Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок в столице так долго, сколько того потребует ситуация

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии будут развернуты в американской столице для обеспечения общественного порядка в течение текущей и последующих нескольких недель. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

"На этой неделе и на следующих неделях мы будем работать вместе с нашими партнерами из силовых структур", - ответил он на вопрос ведущей телеканала о сроках размещения нацгвардейцев в Вашингтоне. Хегсет также уточнил, что подразделения Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок в столице так долго, сколько того потребует ситуация. "Недели, месяцы, столько, сколько потребуется. Это распоряжение президента", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Ранее президент США отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Трамп, в частности, выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за нападения в том числе подростков.