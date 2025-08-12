Политикам потребуется четко обозначить для общественности, в чем заключаются реальные опасности и риски, указал Джорд Робертсон

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон считает, что увеличение военных расходов до 5 % ВВП станет болезненным процессом для некоторых европейских государств - членов альянса, в том числе и для Великобритании.

"Это будет болезненно и сложно, и политикам потребуется четко обозначить, в чем заключаются реальные опасности и риски", - заявил Робертсон газете Politico. В 1997-1999 годах он занимал также пост главы оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Британская общественность, как указывает Робертсон, "не знает", что у страны нет комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а "если бы знали, то это могло бы изменить мнение" в сторону необходимости увеличения ассигнований на военные нужды. Он призвал власти к более честному диалогу с избирателями в преддверии масштабного увеличения оборонных расходов.

Великобритания выделяет на оборону 2,3% ВВП. Ранее Лондон объявил, что доведет военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом британский премьер Кир Стармер называл конечной целью повышение оборонных трат до 3% ВВП в парламенте следующего созыва, выборы которого пройдут не позднее августа 2029 года.

Целевой порог военных расходов НАТО в 2% ВВП был согласован на саммите организации в Великобритании в 2014 году, он должен был быть достигнут в течение 10 лет. В 2024 году около двух третей стран альянса - 22 из 32 - довели военные расходы до 2% ВВП. На июньском саммите НАТО в Гааге было приняло решение увеличить военные траты европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году.