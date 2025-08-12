Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что в поддержании общественного порядка на улицах столицы примут участие бойцы Национальной гвардии округа Колумбия

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Власти США мобилизовали 800 бойцов Национальной гвардии для обеспечения общественного порядка в американской столице. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

"Около 800 бойцов были мобилизованы сегодня <...>, при этом 100-200 из них будут помогать правоохранительным органам. В обязанности этих военнослужащих войдут административные и логистические функции, а также обеспечение физического присутствия для поддержки правоохранительных органов", - указано в сообщении оборонного ведомства.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что в поддержании общественного порядка на улицах столицы примут участие бойцы Национальной гвардии округа Колумбия. Поддержку им готовы оказать и другие подразделения. "Есть и другие подразделения, которые мы готовы привлечь: другие подразделения Национальной гвардии, другие специализированные подразделения", - приводятся его слова в пресс-релизе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Кроме того, президент США отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет".Трамп, в частности, выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за нападения в том числе подростков.