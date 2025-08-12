Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - сказал он на брифинге.

По его словам, темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. "Общая цель - проверка возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии", - отметил Ревенко.

Он подчеркнул, что Минск проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства. "Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств. В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь", - рассказал Ревенко.

Отработка отражения ударов

Кроме того, в ходе учений "Запад-2025" планируется отработка отражения ударов с воздуха и борьбы с диверсионными группами противника.

"В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника", - сказал Ревенко на брифинге.

По его словам, руководство учениями осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.