ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз к концу 2025 нарастит производство боеприпасов до 2 млн единиц в год. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

По его словам, производственные мощности Европы с начала специальной военной операции РФ на Украине выросли с 300 тыс. снарядов в год и к концу 2025 года достигнут 2 млн.

Кроме того, как пишет издание, ЕС ведет переговоры о новой программе военного финансирования на €1,5 млрд, аналогичной Акту поддержки производства боеприпасов (ASAP), за счет которой также планируются совместные закупки снарядов.

Кубилюс отметил, что Еврокомиссия изучает возможности использования аналогичных схем "стимулирования промышленности к расширению производства в других областях". Приоритетными категориями, по его словам, станут ракеты, средства ПВО, артиллерия и беспилотники.