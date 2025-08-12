Sveriges Radio: в Швеции расследуют дела о военных преступлениях в секторе Газа

Собранные свидетельства могут быть использованы и в других странах, а также в международных судебных инстанциях, например, в Международном уголовном суде, рассказала руководитель прокурорской группы по расследованию военных преступлений Реена Девгун

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Полиция Швеции получила свыше 700 заявлений по поводу подозрений в совершении военных преступлений в секторе Газа. Специально созданная группа открыла производство по целому ряду дел, сообщает Sveriges Radio. Заявления поданы как частными лицами, так и организациями.

"В первую очередь нас интересуют свидетельства очевидцев, имеющих отношение к Швеции и действительно там побывавших", - рассказала руководитель прокурорской группы по расследованию военных преступлений Реена Девгун.

По ее словам, большинство дел связаны с подозреваемыми в совершении военных преступлений в зоне боевых действий, однако обвинения могут быть предъявлены также высокопоставленным представителям организаций. Собранные свидетельства могут быть использованы не только в Швеции, но и в других странах, а также в международных судебных инстанциях, например, в Международном уголовном суде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. Израильский военно-политический кабинет недавно одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.