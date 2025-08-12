Это ведет к нарушению баланса сил, заявили в МО Белоруссии

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона выступает категорически против продолжающейся масштабной милитаризации в Европе, которая ведет к нарушению баланса сил. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Мы выступаем категорически против продолжающейся масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе. Его результатом, в свою очередь, является снижение стратегической стабильности в мире в целом", - сказал он на брифинге.