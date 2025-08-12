Мероприятие используется как повод для непрекращающейся милитаризации, указал помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Действия стран НАТО в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" начали приобретать все более агрессивный характер. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Учение "Запад" - это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск. Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Однако с приближением сроков проведения учения действия западных государств и в первую очередь сопредельных стран - членов НАТО начали приобретать все более агрессивный характер", - сказал он на брифинге.

По его словам, учения используются в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки в западных странах.

"Подобное уже было ранее, перед совместными учениями предыдущих лет, и привело к развертыванию в сопредельных государствах боевых тактических групп НАТО, количество которых продолжает наращиваться", - отметил Ревенко.