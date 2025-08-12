Белорусская сторона передала расширенную информацию об учениях и пригласила на наблюдение за ними представителей всех без исключения государств - участников Венского документа

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона пригласила на предстоящие 12-16 сентября совместные с Россией учения "Запад-2025" иностранных наблюдателей. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Для поддержания региональной безопасности и восстановления доверия и добрососедских отношений в Европе Республика Беларусь предусматривает обеспечение максимальной открытости и транспарентности проводимой военной деятельности. В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства - участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - сказал он на брифинге.

По его словам, 31 июля белорусская сторона передала расширенную информацию об учениях и пригласила на наблюдение за ними представителей всех без исключения государств - участников Венского документа. "Приглашения для наблюдения за отдельными эпизодами учения также направлены в адрес других стран и международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС. Все это красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности", - отметил Ревенко.