БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы составили 224 тыс. административных протоколов в отношении граждан Киргизии за семь месяцев 2025 года. Об этом сообщил представитель киргизского МИД Алмазбек Байбосов на пресс-конференции.

"В отношении граждан Киргизии составлено 224 тыс. административных протоколов в России с начала [текущего] года по август. <...> Выдворено 3 748 человек за правонарушения административного характера. Депортировано 292 граждан, которые зачастую привлекались к уголовной ответственности", - сказал он.

Байбосов добавил, что в первом квартале на миграционном учете в России состояли 352 тыс. граждан республики, которые составили 680 тыс. трудовых договоров и гражданско-правовых договоров. Данная статистика связана с тем, что одно лицо может заключать несколько договоров, уточнил он.

Накануне глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев призвал трудовых мигрантов из Киргизии возвращаться из-за рубежа на родину.

Россия по-прежнему является основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. 24 июля замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев и посол РФ в республике Сергей Вакунов на встрече в Бишкеке обсудили возможность проведения проверки киргизских трудовых мигрантов перед их выездом на территорию России.

