Премьер Испании: решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы

Педро Санчес также подчеркнул, что приоритетом является завершение кризиса

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, которое защищало бы интересы Европы и Киева.

"Приоритет - положить конец войне, - написал премьер в X. - Едины в пользу дипломатического решения, которое защитило бы жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".

Президент США Дональд Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.