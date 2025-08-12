Представитель киргизского МИД Алмазбек Байбосов подчеркнул, что благодаря усилиям правительства республики, разъяснительной работе МИД легализовали свой статус в России примерно 10 тыс. человек

БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Число граждан Киргизии, находящихся в реестре контролируемых лиц из-за различных нарушений миграционного законодательства РФ, за последнее время снизилось со 113 до 91 тыс. Об этом сообщил журналистам представитель киргизского МИД Алмазбек Байбосов.

"В реестре контролируемых лиц после вступления в силу закона были 70 тысяч человек, в начале июля их численность выросла до 113 тысяч человек. На данный момент в этом списке находится 91 тысяч человек", - сказал он.

Также, по информации Байбосова, в так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в РФ, включены 84 тыс. киргизских граждан. Он подчеркнул, что благодаря усилиям правительства республики, разъяснительной работе МИД легализовали свой статус в России примерно 10 тыс. человек.

Россия по-прежнему является основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. В первом квартале текущего года на миграционном учете в РФ состояли 352 тыс. граждан страны. 24 июля замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев и посол РФ в республике Сергей Вакунов на встрече в Бишкеке обсудили возможность проведения проверки киргизских трудовых мигрантов перед их выездом на территорию России.