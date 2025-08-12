Как отметили в Австрийской партии свободы, украинский конфликт можно прекратить лишь при помощи "дипломатии и серьезных переговоров", а не бесконечных финансовых вливаний в украинский бюджет

ВЕНА, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз не допустили к переговорам по украинскому урегулированию из-за его односторонней позиции, Брюсселю следует принять необходимость дипломатического пути решения конфликта. Об этом заявили в оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

"ЕС с самого начала занял одностороннюю позицию и теперь недоумевает, почему его не допустили к переговорам. Вместо того, чтобы сделать выводы, Брюссель продолжает подливать масло в огонь", - говорится в заявлении на странице АПС в Х.

Как отметили в Австрийской партии свободы, украинский конфликт можно прекратить лишь при помощи "дипломатии и серьезных переговоров", а не бесконечных финансовых вливаний в украинский бюджет. В АПС также призвали Евросоюз "наконец найти в себе смелость встать на дипломатический путь".

Американский лидер Дональд Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

АПС одержала победу на очередных парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 года с рекордными для себя 29,2% голосов. Партия располагает крупнейшей фракцией в Национальном совете (нижней палате парламента), ее представляют 57 депутатов.