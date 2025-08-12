По словам старшего научного сотрудника аналитического института "Тайхэ", исторически взаимодействие между Москвой и Вашингтоном всегда было связано с двойной логикой "геополитической конкуренции" и "обмена интересами"

ПЕКИН, 12 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом - важный прорыв в российско-американских отношениях, свидетельствующий о стремлении обеих сторон прийти к геополитическому равновесию. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Встреча Путина и Трампа на Аляске - важный прорыв в российско-американских отношениях за последние годы, она имеет большое значение" - подчеркнул эксперт, комментируя предстоящий саммит России и Соединенных Штатов.

Китайский политолог обратил внимание на то, что указанная встреча на высшем уровне оказалась в центре внимания мировой общественности. Он напомнил, что этот очный контакт лидеров двух стран будет первым как за нынешний президентский срок Трампа, так и за последние четыре года.

Цянь Фэн также назвал предстоящий саммит "сконцентрированным проявлением стратегической игры ведущих держав на фоне российско-украинского конфликта, продолжающегося уже три с половиной года, и глубоких изменений в международной обстановке".

"С момента окончания холодной войны для отношений РФ и США всегда была характерна сложная ситуация, в которой сосуществовали сотрудничество и противостояние, - отметил эксперт. - В начале своего второго срока после возвращение в Белый дом Трамп попытался перестроить отношения с Россией с помощью "дипломатии сделок", заявив, что "урегулирует украинский кризис за 24 часа", но его стратегия в отношении РФ так и не смогла высвободиться из-под сдерживающего влияния внутренней политики и геостратегии Соединенных Штатов".

Место саммита выбрано не случайно

По словам Цянь Фэна, исторически взаимодействие между Москвой и Вашингтоном всегда было связано с двойной логикой "геополитической конкуренции" и "обмена интересами". Он напомнил, что в 2018 году общественность расценила встречу Путина и Трампа в Париже как стремление к сближению, которое тем не менее "не смогло привести к сотрудничеству по существу".

"Это первая встреча лидеров двух стран с июня 2021 года, и она знаменует попытку возобновления диалога после длительного противостояния, - добавил эксперт. - Ранее Трамп заявил, что США и Россия "очень близки" к достижению соглашения по Украине, что свидетельствует о возможном стремлении обеих сторон к смягчению отношений".

Как напомнил Цянь Фэн, местом встречи Путина и Трампа будет Аляска, что "имеет особо глубокий смысл". "Эта земля, когда-то принадлежавшая России, теперь стала местом переговоров между США и РФ, что является метафорой сложности исторических проблем и намекает на стремление обеих сторон найти баланс с геополитической точки зрения", - подытожил он.