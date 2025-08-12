Как уточнила армейская пресс-служба, "войска проводят операцию против террористических организаций на всей территории" анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 августа. /ТАСС/. Израильская армия продолжает атаковать военные объекты и отряды радикалов в секторе Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, "войска проводят операцию против террористических организаций на всей территории" палестинского анклава.

В частности, в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора израильские военные "нанесли удары по группе террористов из палестинского "Исламского джихада". По информации пресс-службы, в западной части Хан-Юниса на юге анклава войска "уничтожили сооружение, из которого велся минометный обстрел" в их сторону.

Кроме того, в северной и центральной частях сектора Газа Армия обороны Израиля "ликвидирует террористов и уничтожает террористические объекты".