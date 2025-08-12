12 августа, 13:45,
обновлено 12 августа, 14:03

Гуцул призвала продолжить борьбу с диктатурой Санду и ее партии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Вадим Денисов/ ТАСС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул
© Вадим Денисов/ ТАСС
Глава Гагаузии заявила, что будет "бороться, чтобы ни один невиновный человек не подвергся пыткам, унижениям и несправедливым решениям судей"

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем обращении из тюрьмы призвала сторонников продолжить борьбу с диктатурой, которую установила в Молдавии президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности.

"Ваша поддержка мотивирует и дает силы бороться дальше с диктатурой, нынешней властью и несправедливостью. Я отстою право каждого вашего голоса, который вы мне доверили, и буду бороться, чтобы ни один невиновный человек не подвергся пыткам, унижениям и несправедливым решениям судей, которые сегодня служат этой власти. Когда мы едины, мы непобедимы. Мы один народ. Гагаузы, молдаване, украинцы, русские, болгары. Я вас люблю", - написала Гуцул в обращении, которое зачитал перед собравшимися на митинге у тюрьмы советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов. 

