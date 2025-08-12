Урегулирование российско-украинского конфликта "по-прежнему зависит от многосторонних переговоров", подчеркнул китайский политолог

ПЕКИН, 12 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, скорее всего, станет подготовкой к запуску диалога по урегулированию украинского кризиса, заявил корреспонденту ТАСС эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"В контексте российско-украинского конфликта эта встреча рассматривается как возможность продвинуть мирные переговоры, - прокомментировал он перспективы урегулирования вопроса Украины на предстоящем саммите. - Встреча, скорее, станет подготовкой к дальнейшему диалогу, а не непосредственным фактором, способствующим заключению соглашения о прекращении огня".

Как уточнил китайский политолог, урегулирование российско-украинского конфликта "по-прежнему зависит от многосторонних переговоров, и дальнейший прогресс будет зависеть от того, смогут ли стороны найти баланс в таких структурных противоречиях, как санкции, территориальные вопросы и проблема безопасности". По его словам, если Путину и Трампу на саммите удастся достичь частичного консенсуса, это "поможет смягчить напряженность в отношениях между двумя странами, заложить основу для дальнейшего диалога и развития российско-американских связей".

В то же время, как заметил Цянь Фэн, из-за значительных различий в позициях России и Украины "существенный прорыв может быть ограниченным, а символическое значение будет преобладать над краткосрочной эффективностью". Эксперт отметил, что с точки зрения международных отношений украинская сторона опасается, что ее "будут использовать в качестве разменной монеты". Кроме того, Цянь Фэн обратил внимание, что Евросоюз беспокоится по поводу ослабления собственного влияния.

Эксперт добавил, что Китай приветствует урегулирование спора путем диалога. "Итоги встречи могут стать индикатором направления игры великих держав. В случае успеха она поможет перестроить модель взаимодействия между Россией и США, ускорить процесс политического урегулирования украинского кризиса, - подытожил он. - В случае провала она усилит логику противостояния между сторонами, продлит цикл конфликта и сделает международную обстановку в области безопасности еще более нестабильной".

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил время и место саммита. Это будет первая очная встреча лидеров РФ и Соединенных Штатов с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.