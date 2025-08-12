Financial Times назвала шокирующим продвижение ВС РФ под Красноармейском

Газета также указывает на сложности у ВСУ с комплектованием личного состава и восполнением боеприпасов

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Быстрое продвижение ВС РФ в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) ДНР, которое происходит в опасный для Украины момент, стало одним из самых значительных достижений российской армии за последний год. С такой оценкой выступила газета Financial Times.

Издание называет продвижение российских войск шокирующим, обращая внимание на то, что оно "вызвало волну возмущения и растерянности в Киеве в преддверии критически важного саммита [президента США] Дональда Трампа и [российского лидера] Владимира Путина в пятницу". Financial Times указывает на сложности у ВСУ с комплектованием личного состава и восполнением боеприпасов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что войска РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР.

В украинских СМИ и соцсетях распространяется паника в связи с сообщениями об ухудшении для ВСУ ситуации в районе Красноармейска. Издание "Страна" называет ситуацию опасной и прогнозирует, что Украина в ближайшие дни "может терять сотни километров в день".

На этом фоне под Красноармейск переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ) для укрепления обороны. В сообщении корпуса говорится, что обстановка в данном районе остается "сложной и динамичной".