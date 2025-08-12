По итогам концерта белорусского исполнителя варшавская полиция ранее задержала 109 человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Польские власти депортируют из страны 63 граждан Украины и Белоруссии по итогам беспорядков на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек были возбуждены процессы о высылке из страны - и они должны будут покинуть страну, добровольно или принудительно, если не уедут добровольно", - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Среди 63 депортируемых 57 украинцев и 6 белорусов, уточнил польский премьер.

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, на нем присутствовали около 60 тыс. зрителей. Непосредственно перед началом концерта на стадионе произошли беспорядки - часть зрителей пытались прорваться с трибун ближе к сцене, также были зафиксированы случаи использования пиротехники и стычек с охраной. Кроме того, в социальные сети попали видео и фото с группой молодых людей, размахивавших красно-черным бандеровским флагом. По итогам концерта варшавская полиция задержала 109 человек.