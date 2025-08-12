Сергей Вагин считает, что дело в отношении него было незаконно инициировано с целью якобы показать вмешательство России в президентские выборы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Гражданин России Сергей Вагин, проведший более трех лет и четырех месяцев в СИЗО Боготы, освобожден из-под стражи решением колумбийского суда. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

"По решению суда Вагин освобожден из колумбийского СИЗО", - сказал правозащитник.

По его словам, Вагин был задержан контрразведкой Колумбии в марте 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России и вмешательстве в выборы президента, однако доказательств они не обнаружили и инкриминировали ему мошенничество при организации ставок. После объявления голодовки Иван Мельников направил письмо с требованием разобраться в деле Вагина президенту Колумбии Густаво Петро. Мера пресечения россиянину была изменена, однако суд над ним продолжается.

"Сергей Вагин свою вину не признал, считает, что дело в отношении него было незаконно инициировано с целью якобы показать вмешательство России в выборы. Бывший президент Колумбии Иван Дуке и представители их спецслужб в период предвыборной кампании заявляли в СМИ о поимке "российского агента", однако доказать это им не удалось", - сказал Мельников.

Как пояснил правозащитник, за период нахождения в изоляторе Вагин более десяти раз объявлял голодовку в знак протеста против его незаконного преследования и русофобии. В отношении него было допущено множество процессуальных нарушений, в частности не было надлежащего перевода обвинений, ему не предоставляли адвоката, а по истечении двух лет содержания под стражей без судебного вердикта его вообще по закону должны были отпустить из СИЗО. Кроме того, согласно Конституции Колумбии, военные контрразведчики не имели права возбуждать уголовное дело в отношении гражданского лица.