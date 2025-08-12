Участие принимают военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. В Армении начались совместные с американской армией военные учения Eagle Partner 2025. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Как отмечается в релизе, на церемонии открытия военных учений присутствовали первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян, посол США Кристина Куинн, высокопоставленные военнослужащие и гости.

Учения будут продолжатся до 20 августа, в них принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса.

В Минобороны Армении отметили, что основной целью учений является "повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, реализация обмена передовым опытом в области управления и тактической связи, повышение боеготовности миротворческого подразделения Армении".

Учения также подразумевают подготовку и выполнение задач по поддержанию мира с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.