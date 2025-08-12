Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани также отметил, что исламская республика также намерена провести в 2025 году первую международную встречу губернаторов прибрежных провинций Каспийского моря

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Саммит прикаспийских государств пройдет в августе 2026 года, сообщил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани в ходе выступления на конференции "Каспийское море - море мира и дружбы".

"Я рад сообщить, что Исламская Республика Иран примет у себя 7-й саммит прикаспийских государств в августе 2026 года. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря и 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции мы с гордостью примем в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он.

Рузбехани добавил, что Иран также намерен провести в 2025 году первую международную встречу губернаторов прибрежных провинций Каспийского моря. По его словам, целью проведения этой встречи является обеспечение устойчивой платформы для диалога, обмена опытом и взаимодействия на уровне руководства прикаспийских провинций, укрепление экономической и региональной дипломатии посредством использования потенциала провинций, выявление проблем, возможностей и перспектив приграничного сотрудничества между соседними провинциями бассейна Каспийского моря, а также реализация совместных проектов в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и транспорта.

"Приглашение и программа встречи будут разосланы всем прикаспийским странам в ближайшее время", - уточнил дипломат.

Научно-практическая конференция "Каспийское море - море мира и дружбы" прошла на Каспийском побережье в городе Туркменбаши (Туркмения). Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа.