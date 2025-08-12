По данным газеты, в него войдут не менее 600 военнослужащих Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сформировать силы быстрого реагирования по борьбе с нарушениями общественного порядка (Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force) для подавления возможных протестов в стране. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ.

В новое формирование войдут не менее 600 военнослужащих Национальной гвардии США, готовых к передислокации в любую точку страны всего за час. Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в штатах Алабама и Аризона. По информации издания, создание сил быстрого реагирования может обойтись в сотни миллионов долларов. Сформировать подразделение получится не ранее конца сентября 2026 года.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью и отметил, что столичная полиция будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в городе могут быть привлечены военные.