На Украине суд отменил домашний арест заммэра Киева

Владимир Прокопов находился под круглосуточным домашним арестом более четырех месяцев

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, которого обвиняют в незаконной переправке уклонистов за границу, сообщил о решении украинского суда отменить его круглосуточный домашний арест и снять с него электронный браслет слежения.

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Прокопов находился под круглосуточным домашним арестом более четырех месяцев. Заммэра Киева считает обвинения против себя "несправедливыми".

17 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании заммэра Киева и проведении у него обысков. По версии следствия, он организовал схему выезда уклонистов в страны ЕС под предлогом перевозки гуманитарных грузов и топлива для ВС Украины. Чиновник вносил имена мужчин в систему, позволяющую военнообязанным выезжать из страны в качестве волонтеров. Таким образом он смог переправить за границу более 30 потенциальных призывников. Прокопову предъявили обвинения по статьям о незаконной переправке через государственную границу, совершенной должностным лицом, и о несанкционированных действиях с информацией.

В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранил Прокопова от исполнения обязанностей своего заместителя после расследования журналистов о недвижимости семьи и друзей чиновника, появившейся за годы его работы в столичной администрации. При этом в релизе СБУ и офиса генпрокурора его указывают как действующего заместителя мэра.