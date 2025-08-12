Кабмин страны после ожидающихся отставок не сможет блокировать антироссийские санкции, сообщил источник

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сербский премьер Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку некоторых пророссийских политиков. Об этом сообщил ТАСС сербский источник.

"Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти люди "считаются пророссийскими политиками и ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина". "Все они - сербские "силовики" с опытом работы в структурах безопасности, начавшие карьеру в Министерстве внутренних дел", - информировал источник ТАСС.

"Этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией, - пояснил он. - Кабинет премьер-министра может фактически заблокировать любые решения правительства, включая вопросы, касающиеся санкций или антироссийских деклараций. Таким образом, если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений".

При этом собеседник агентства уточнил, что "президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает".